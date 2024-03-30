Число электробусов увеличат на маршруте Э-17 в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Александр Воложанин

На маршруте Э-17 в Нижнем Новгороде увеличат количество электробусов.

Как сообщает нижегородский "Центр развития транспортных систем", в настоящее время на линии работает девять электробусов.

"Нижегородэлектротранс" планирует увеличить выпуск на маршрут до 10 единиц. Данное увеличение позволило поднять выпуск на А-61 за счет перераспределения автобусов с маршрута А-39.

Кроме того, в скором времени маршрут Э-17 начнет отображаться в навигационной системе в полной мере.

Ранее сообщалось, что электробусный маршрут Э-4 будет продлен до ЖК "Торпедо".

Также сообщалось, что число рейсов увеличили на электробусном маршруте Э-11 в Нижнем Новгороде.