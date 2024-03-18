Число рейсов увеличили на электробусном маршруте Э-11 в Нижнем Новгороде

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Число рейсов увеличили на электробусном маршруте Э-11"Станция метро Пролетарская – улица Плотникова" в Нижнем Новгороде. Об этом заявила специалист по связям с общественностью ГКУ НО "ЦРТС" Ирина Сухова.
По ее словам, число рейсов электробусов увеличивается на 12%.
"В результате интервалы движения уменьшаются до 8-15 минут", - пояснила Сухова.
С измененным расписанием пассажиры смогут ознакомиться на портале АСИП.
Напомним, электробусы планируется запустить на 11 маршрутах в Нижнем Новгороде. Первые электробусы уже вышли на маршрут №11 и №22 в Автозаводском районе в феврале.
Также ранее сообщалось, что еще один электробусный маршрут №11 запустили в Нижнем Новгороде в конце марта.
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