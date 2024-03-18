Дополнительные электрички Нижний Новгород - Бор будут ходить до ноября
Ограничения на проезд большегрузов начнут действовать с 1 апреля
"Квартал здоровья" и акушерские "Поезда здоровья" появятся в регионе
Лауреаты регионального фестиваля "Премьеры сезона"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
25 марта 2024 13:45  [39] Опасные сибиреязвенные могильники находятся в зоне паводка в Нижегородской области
25 марта 2024 13:30  [66] Екатерина Мизулина призвала подростков не поддаваться на провокации террористов
25 марта 2024 13:25  [72] Профилактическая акция "Весна идёт! Весне дорогу!" стартовала в Нижнем Новгороде
25 марта 2024 13:10  [80] Более 60 нижегородцев прошли в финал Всероссийского конкурса технологических проектов
25 марта 2024 12:56  [100] Число рейсов увеличили на электробусном маршруте Э-11 в Нижнем Новгороде
25 марта 2024 12:45  [105] Образовательная платформа "Сферум" запускает новый конкурс для педагогов
25 марта 2024 12:24  [135] Ежегодные зимние учеты диких животных завершились в Нижегородской области
25 марта 2024 12:11  [110] Лекторий о создании роботов для автоматизации процессов пройдет в Нижнем Новгороде
25 марта 2024 11:44  [151] Проект по кибербезопасности запущен в Нижегородской области
25 марта 2024 11:26  [137] Потепление до +10° ожидается в Нижегородской области на последней неделе марта
Общество

Число рейсов увеличили на электробусном маршруте Э-11 в Нижнем Новгороде

25 марта 2024 12:56  [100] Общество

Фото: Александр Воложанин

Число рейсов увеличили на электробусном маршруте Э-11"Станция метро Пролетарская – улица Плотникова" в Нижнем Новгороде. Об этом заявила специалист по связям с общественностью ГКУ НО "ЦРТС" Ирина Сухова.

По ее словам, число рейсов электробусов увеличивается на 12%.

"В результате интервалы движения уменьшаются до 8-15 минут", - пояснила Сухова.

С измененным расписанием пассажиры смогут ознакомиться на портале АСИП.

Напомним, электробусы планируется запустить на 11 маршрутах в Нижнем Новгороде. Первые электробусы уже вышли на маршрут №11 и №22 в Автозаводском районе в феврале.

Также ранее сообщалось, что еще один электробусный маршрут №11 запустили в Нижнем Новгороде в конце марта.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Общественный транспорт Электробусы
Поделиться:
Новости по теме
20 февраля 2024 15:43  [871] Электробусы запустят от площади Минина до ЖК "Цветы" в Нижнем Новгороде весной
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Масленичные гуляния в Нижнем Новгороде 17 марта
18 марта 2024 11:37Масленичные гуляния в Нижнем Новгороде 17 марта
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph