Число рейсов увеличили на электробусном маршруте Э-11 в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Александр Воложанин

Число рейсов увеличили на электробусном маршруте Э-11"Станция метро Пролетарская – улица Плотникова" в Нижнем Новгороде. Об этом заявила специалист по связям с общественностью ГКУ НО "ЦРТС" Ирина Сухова.

По ее словам, число рейсов электробусов увеличивается на 12%.

"В результате интервалы движения уменьшаются до 8-15 минут", - пояснила Сухова.

С измененным расписанием пассажиры смогут ознакомиться на портале АСИП.

Напомним, электробусы планируется запустить на 11 маршрутах в Нижнем Новгороде. Первые электробусы уже вышли на маршрут №11 и №22 в Автозаводском районе в феврале.

Также ранее сообщалось, что еще один электробусный маршрут №11 запустили в Нижнем Новгороде в конце марта.