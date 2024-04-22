Противоклещевую обработку четырёх парков Нижнего Новгорода проведут 24-27 апреля Общество

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

Противоклещевую обработку проведут в четырех парках Нижнего Новгорода до конца апреля. Об этом сообщает городская дирекция парков и скверов.

Специалисты проведут акарицидные обработки 24 апреля в парках "Дубки" и Станкозавода, 25 апреля - в парке "Светлоярский", а 26 апреля - в парке имени Я. М. Свердлова и на территории отдыха "Щелоковский хутор".

"Погода может внести свои коррективы в график обработки парковых зон, поэтому важно соблюдать меры предосторожности при прогулке по паркам и внимательнее следить за детьми и питомцами с 24 по 27 апреля",- пояснили в дирекции.

Актуальную информацию о графике противоклещевых обработок парков можно уточнить в Telegram-канале дирекции парков и скверов Нижнего Новгорода.

Напомним, фонтаны начнут работать в Нижнем Новгороде с 1 мая.