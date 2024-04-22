Новые речные маршруты до Ульяновска и Дзержинска запустят в этом году
В кремле и парках Нижнего Новгорода ввели запрет на электросамокаты
Фуникулёр у стен Нижегородского кремля запустят в мае
Ещё 52 камеры появились на перекрёстках Нижнего Новгорода
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
22 апреля 2024 17:12  [53] Противоклещевую обработку четырёх парков Нижнего Новгорода проведут 24-27 апреля
22 апреля 2024 16:59  [69] Акцию "Библионочь" в Нижнем Новгороде посетили почти 9 тысяч человек
22 апреля 2024 16:52  [84] Территорию поликлиники №19 в Канавино подтопило после дождей
22 апреля 2024 16:20  [96] Роскомнадзор заблокировал сайты четырёх изданий за фейки
22 апреля 2024 15:58  [113] Сезон выпуска мальков начался в рыбоводных хозяйствах Нижегородской области
22 апреля 2024 15:32  [152] Подготовка к строительству канатной дороги через Оку началась в Нижнем Новгороде
22 апреля 2024 15:21  [121] Нижегородский филиал "Т Плюс" провел встречу с второкурсниками Кстовского нефтяного техникума
22 апреля 2024 15:04  [236] Первый этаж многоквартирного дома на улице Ванеева затопило после дождя
22 апреля 2024 14:43  [146] Итоги общегородского субботника подвели в Нижнем Новгороде
22 апреля 2024 14:06  [172] Трассу М-12 продолжают готовить к майским праздникам
Общество

Противоклещевую обработку четырёх парков Нижнего Новгорода проведут 24-27 апреля

22 апреля 2024 17:12  [53] Общество

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

Противоклещевую обработку проведут в четырех парках Нижнего Новгорода до конца апреля. Об этом сообщает городская дирекция парков и скверов.

Специалисты проведут акарицидные обработки 24 апреля в парках "Дубки" и Станкозавода, 25 апреля - в парке "Светлоярский", а 26 апреля - в парке имени Я. М. Свердлова и на территории отдыха "Щелоковский хутор".

"Погода может внести свои коррективы в график обработки парковых зон, поэтому важно соблюдать меры предосторожности при прогулке по паркам и внимательнее следить за детьми и питомцами с 24 по 27 апреля",- пояснили в дирекции.

Актуальную информацию о графике противоклещевых обработок парков можно уточнить в Telegram-канале дирекции парков и скверов Нижнего Новгорода.

Обработку Автозаводского парка провели 19 апреля.

Напомним, фонтаны начнут работать в Нижнем Новгороде с 1 мая.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Парки Экология
Поделиться:
Новости по теме
22 апреля 2024 16:24  [86] Территорию вдоль реки Параши благоустроят в Сормове за 68 млн рублей
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Библионочь в Нижегородской областной библиотеке имени В.И.Ленина
22 апреля 2024 15:16"Библионочь" в Нижегородской областной библиотеке имени В.И.Ленина
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph