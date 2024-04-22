Противоклещевую обработку четырёх парков Нижнего Новгорода проведут 24-27 апреля

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Противоклещевую обработку проведут в четырех парках Нижнего Новгорода до конца апреля. Об этом сообщает городская дирекция парков и скверов.
Специалисты проведут акарицидные обработки 24 апреля в парках "Дубки" и Станкозавода, 25 апреля - в парке "Светлоярский", а 26 апреля - в парке имени Я. М. Свердлова и на территории отдыха "Щелоковский хутор".
"Погода может внести свои коррективы в график обработки парковых зон, поэтому важно соблюдать меры предосторожности при прогулке по паркам и внимательнее следить за детьми и питомцами с 24 по 27 апреля",- пояснили в дирекции.
Актуальную информацию о графике противоклещевых обработок парков можно уточнить в Telegram-канале дирекции парков и скверов Нижнего Новгорода.Обработку Автозаводского парка провели 19 апреля.
Напомним, фонтаны начнут работать в Нижнем Новгороде с 1 мая.
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