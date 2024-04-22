АО "РУМО" проведет турнир по футзалу в честь 150-летия завода Спорт

С 10 по 12 мая на спортивной базе "Море спорта" в Городецком районе Нижегородской области состоится турнир по футзалу, посвященный 150-летнему юбилею завода "РУМО". Основанный в 1874 году в Риге, завод "РУМО" (ранее – "Фельзер и Ко" и "Двигатель революции") стал неотъемлемой частью экономического и социального развития региона, создавая лучшие высококачественные дизельные двигатели и газомотокомпрессоры в стране.

АО "РУМО" активно поддерживает инициативы, направленные на развитие массового спорта, уделяя особое внимание любительским футзальным командам. Организация и проведение турнира по мини-футболу акцентирует внимание на здоровом образе жизни и значимости спорта в современном обществе.

Более пяти лет "РУМО" успешно сотрудничает с Арзамасской Федерацией футбола и хоккея Нижегородской области. В турнире примут участие двенадцать футзальных команд из состава Федерации: "Лукоянов" (Лукоянов), "Строитель" (Шатки), "Бастион" (Дивеево), "Темп" (Первомайск), "Ника" (Саров), "Вознесенск" (Вознесенск), "Нижград" (Нижний Новгород), "Рубин" (Ардатов), "Приборостроитель" (Арзамас), "КПРФ" (Арзамас), "Каста-13" (Арзамас), "РУМО" (Арзамас).

Любители спорта и активного отдыха смогут присоединиться к этому яркому событию и поддержать свои любимые команды.