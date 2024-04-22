Свыше 3 тонн нерабочей техники сдали нижегородцы в ходе акции "Электронный сбор" Общество

Фото: организаторы проекта "Нижний Новгород – экологическая столица"

Акция "Электронный сбор" прошла в Нижнем Новгороде.

Как сообщает организатор мероприятия "Нижний Новгород – экологическая столица", оно прошло в 12-й раз. Кроме того, сдать нерабочую бытовую технику и электронику также можно было в Дзержинске и на Бору.

В общей сложности в акции приняли участие около 500 нижегородцев, которые принесли на утилизацию свыше 3 тонн старой электроники.

Вместе с отработанной бытовой техникой жители Нижнего Новгорода могли также сдать на утилизацию старые автомобильные шины. За два часа на двух площадках у ТЦ было собрано два грузовика автомобильных шин. Все они будут отправлены на переработку.

По данным организаторов, следующий сбор старой бытовой техники и электроники запланирован осенью: 21 сентября на Бору и Дзержинске, а 22 сентября в Нижнем Новгороде.

Напомним, 1 сентября 2023 года в России вступили в силу новые правила утилизации отходов электронного и электрического оборудования (ОЭЭО). Они устанавливают обязательную глубину утилизации электроники, а также вводят требования для утилизаторов по обладанию необходимых мощностей и системы весового контроля.