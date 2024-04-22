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Культура и отдых

Выставка русского живописца Франца Рубо открылась в НГХМ в Кремле

23 апреля 2024 16:20  [45] Культура и отдых

Фото: photo.pravda-nn.ru

Выставка русского живописца с французскими корнями, выдающегося мастера панорамного искусства рубежа XIX-XX веков Франца Рубо распахнула свои двери в НГХМ|Русское искусство (Кремль, корпус 3).

Как сообщает Минкультуры Нижегородской области, в экспозицию вошли около 70 работ. Это живописные и графические произведения, а также уникальные сохранившиеся фрагменты "Штурм 6 июня 1855 года" и "Бородинская битва" из коллекции Музея-панорамы "Бородинская битва".

Масштабную панораму "Бородинская битва" Франц Рубо написал к столетию Отечественной войны 1812 года по заказу императора Николая II. Живописец работал над ней вместе с художником Иваном Мясоедовым и военным консультантом Борисом Колюбакиным.

Изначально полотно было открыто в 1912 году в специально построенном павильоне на Чистых прудах в Москве. К 150-летию Бородинской битвы - в 1962 году - в новом здании музея-панорамы на Кутузовском проспекте панораму открыли для посещения.

Франц Рубо часто создавал грандиозные трехмерные панорамные картины. Первая панорама художника "Штурм аула Ахульго" была представлена в Нижнем Новгороде в 1896 году на художественно-промышленной выставке в специально построенном для нее павильоне. В открывшейся экспозиции этому событию посвятили целый раздел "Рубо в Нижнем Новгороде".

Главными экспозициями стали полотна "Кавказская разведка", "Схватка русских с горцами" эскиз к панораме "Штурм аула Ахульго", а также рисунок "Всадник" эскиз к картине "Взятие штурмом аула Ахульго 22 августа 1839 года". Также здесь можно увидеть живописную картину "Всадники" из собрания Нижегородского художественного музея.

Отметим, что выставка работать в НГХМ|Русское искусство (Кремль, корпус 3) до 16 июня. Посетить ее можно по "Пушкинской карте". (6+)

Ранее сообщалось, что выставка "Я говорю с тобой из Ленинграда" откроется в манеже Нижегородского кремля

СПРАВКА

Франц Рубо родился в 1856 году в семье французского книготорговца. Высшее художественное образование он получил в Германии в мюнхенской Королевской Академии художеств. Талантливый и трудолюбивый юноша обратил на себя внимание принца-регента Баварии Леопольда, который покровительствовал молодым талантам. Благодаря рекомендательному письму Леопольда Франц Рубо получил свой первый правительственный заказ в России.

Художник в совершенстве владел техникой масляной живописи, прекрасно рисовал на бумаге и картоне акварелью, гуашью, темперой, часто в смешанной технике, итальянским и свинцовым карандашами, пером. И к 1890-м годам мастер пришел к созданию масштабных трехмерных панорамных картин. С 1903 года Франц Рубо — профессор-руководитель батальной мастерской Петербургской Академии художеств. С 1910 года — действительный член Петербургской академии художеств.

Среди характерных батальных полотен Рубо — "Атака Новочеркасского полка в бою на реке Шахе" (1907) и "Бородинский бой"(1913). Полотна находятся в Артиллерийском историческом музее (г. Санкт-Петербург). На Бородинском поле установлен памятный знак на высоте, откуда художник рисовал эскизы к своей знаменитой Бородинской панораме.

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Теги:
Выставка Музеи Художник
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