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Общество

Фотовыставка "Я не сдамся!" открылась в Доме народного единства

03 апреля 2024 15:29  [67] Общество

Фото: Дом народного единства

Фотовыставка "Я не сдамся!" открылась в Доме народного единства.  Героями фотографий стали семьи, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья. Как сообщает Дом народного единства, создателем проекта является арзамасская организация АНО "Снами".

По словам президента организации "Центр всесторонней поддержки детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья "Снами" Марины Захаровой, главная цель проекта - показать особенное материнство. 

Впервые экспозиция была представлена в Арзамасе. В проекте приняли участие 17 семей. Через фотографии родители и дети рассказали о себе, о своей безграничной любви и о вере в будущее. Фотосессия стала подарком к 8 Марта мамам, которые постоянно посещают Центр всесторонней поддержки детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья "Снами". 

Свою работу выставка продолжит до середины апреля по адресу: Нижний Новгород, ул. Белинского, 9Б, Дом народного единства. Вход бесплатный.

Ранее сообщали, что "Самая закрытая выставка России", посвященная теме психического здоровья и формированию лояльного отношения к людям с нарушениями психических функций, открылась в Нижнем Новгороде.

Также сообщалось, что выставка XXVII областного фестиваля фотографии открылась в Русском музее фотографии.

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Теги:
Выставка Фотографии
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