Продажи билетов на "Валдай" на август до Юрино начались в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижнем Новгороде открылись продажи билетов на судно "Валдай 45Р" до Юрино на август текущего года. Об этом сообщает компания "Водолёт".

Такая возможность особенно актуальна для планирующих заранее отпуск, путешествие или приезд гостей, отмечают в компании-перевозчике.

По опыту предыдущих сезонов навигаций, самым популярным маршрутов нижегородских судов на подводных крыльях стал замок Шереметева в Юрино. В 2023 году пассажирами "Валдаев" в этом направлении стали более 2,5 тысяч человек.

Помимо этого, открылось предварительное бронирование на рейсы "Метеора" по направлению Нижний Новгород — Ульяновск и обратно на май текущего года.

Отмечается, что предварительное бронирование билетов не обязывает к покупке. Бронь позволяет выкупить билеты в приоритетном порядке, после утверждения тарифов на проезд и билеты поступят в продажу.

Ранее сообщалось, что навигацию судов на подводных крыльях "Валдай 45Р" планируется открыть в Нижегородской области в мае,после того как уровень воды позволит установить причалы.

Также сообщалось, что "Метеоры" запустят из Нижнего Новгорода в Выксу в 2025 году.