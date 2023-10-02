Нижегородские "Валдаи" за пять месяцев перевезли 76,5 тысяч пассажиров Общество

Фото: Александр Воложанин

Нижегородские суда на подводных крыльях "Валдай 45Р" с мая по сентябрь перевезли 76,5 тысяч пассажиров. Об этом сообщили в компании "Водолет".

Согласно информации, за пять месяцев навигации суда выполнили 2 414 рейсов.

В этом году в регионе курсирует пять "Валдаев", которые в течение навигации работали по 16 туристско-экскурсионным маршрутам, соединяющим четыре региона: Владимирскую область, Нижегородскую область, Республику Марий Эл и Республику Чувашия.

Напомним, в навигацию 2022 года "Валдаи" перевезли 68 тысяч пассажиров.

Со 2 по 15 октября на время закрытия канатной дороги между Нижним Новгородом и Бором курсируют дополнительные суда на подводных крыльях.

Ранее сообщалось, что первый с 1995 года "Метеор" прошел по маршруту Нижний Новгород - Чебоксары.