Полицейские в ходе рейда на Автозаводе изъяли почти тонну незаконного алкоголя Происшествия

Нижегородские полицейские провели на территории Автозаводского района рейды по местам реализации алкогольной продукции. Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области, мероприятия были организованы в целях профилактики правонарушений в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции

По итогам проведённой акции из незаконного оборота было изъято более 837 литров алкогольной продукции без лицензии и сопроводительных документов.

Так, например, в торговой точке на пр. Ильича обнаружили 730 литров алкогольной продукции. На владельца магазина составлен протокол по ч. 2 ст. 14.16 (оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции без сопроводительных документов) и ч.3 ст. 14.17 КоАП РФ (оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии).

Аналогичные протоколы составлены и на владельца бара на улице Космической. Там было изъято 58 литров алкоголя.

В ведомстве напомнили, что обо всех фактах незаконной продажи алкогольной продукции можно сообщить по каналу связи 02 (102 с мобильного) или в ближайший отдел полиции.