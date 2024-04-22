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Происшествия

Полицейские в ходе рейда на Автозаводе изъяли почти тонну незаконного алкоголя

24 апреля 2024 13:50  [3] Происшествия

Нижегородские полицейские провели на территории Автозаводского района рейды по местам реализации алкогольной продукции. Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области, мероприятия были организованы в целях профилактики правонарушений в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции

По итогам проведённой акции из незаконного оборота было изъято более 837 литров алкогольной продукции без лицензии и сопроводительных документов.

Так, например, в торговой точке на пр. Ильича обнаружили 730 литров алкогольной продукции. На владельца магазина составлен протокол по ч. 2 ст. 14.16 (оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции без сопроводительных документов) и ч.3 ст. 14.17 КоАП РФ (оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии).

Аналогичные протоколы составлены и на владельца бара на улице Космической. Там было изъято 58 литров алкоголя.

В ведомстве напомнили, что обо всех фактах незаконной продажи алкогольной продукции можно сообщить по каналу связи 02 (102 с мобильного) или в ближайший отдел полиции.

Напомним, что нелегальный торговый объект снесли в Автозаводском районе у дома №1В на проспекте Бусыгина. Там неоднократно выявлялись случаи нарушения требований законодательства в сфере реализации алкогольной продукции.
 

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Теги:
Автозаводский район Алкоголь МВД
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