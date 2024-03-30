Cклад с немаркированной алкогольной продукцией обнаружен в Нижнем Новгороде Происшествия

Склад с немаркированной алкогольной продукцией обнаружен в Нижнем Новгороде.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области, несанкционированный склад выявлен в гаражно-строительном кооперативе на улице Рельсовая в Автозаводском районе.

Во время проверки места происшествия сотрудники полиции обнаружили и изъяли около 3,5 тысяч литров спиртосодержащей жидкости, 500 пластиковых крышек для укупорки пластиковой тары и 75 штук 5-литровых ПЭТ-бутылок.

Товар не имел маркировки и никаких сопроводительных документов. По данным полиции, гаражом пользовался 34-летний житель Автозавода, владельцем гаража являются родственники мужчины.

Изъятые образцы продукции направлены на экспертизу, по результатам которой будет вынесено решение в отношении мужчины.

Ранее сообщалось, что из продажи в Нижнем Новгороде изъято более 5 тысяч литров алкосуррогата.

Также сообщалось, что нижегородскую ОПГ будут судить за нелегальное производство алкоголя.

Кроме того сообщалось, что подпольное производство алкоголя обнаружили и в Нижнем Новгороде - на территории одного из СНТ.