Cклад с немаркированной алкогольной продукцией обнаружен в Нижнем Новгороде

Склад с немаркированной алкогольной продукцией обнаружен в Нижнем Новгороде.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области, несанкционированный склад выявлен в гаражно-строительном кооперативе на улице Рельсовая в Автозаводском районе.
Во время проверки места происшествия сотрудники полиции обнаружили и изъяли около 3,5 тысяч литров спиртосодержащей жидкости, 500 пластиковых крышек для укупорки пластиковой тары и 75 штук 5-литровых ПЭТ-бутылок.
Товар не имел маркировки и никаких сопроводительных документов. По данным полиции, гаражом пользовался 34-летний житель Автозавода, владельцем гаража являются родственники мужчины.
Изъятые образцы продукции направлены на экспертизу, по результатам которой будет вынесено решение в отношении мужчины.
Ранее сообщалось, что из продажи в Нижнем Новгороде изъято более 5 тысяч литров алкосуррогата.
Также сообщалось, что нижегородскую ОПГ будут судить за нелегальное производство алкоголя.
Кроме того сообщалось, что подпольное производство алкоголя обнаружили и в Нижнем Новгороде - на территории одного из СНТ.
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