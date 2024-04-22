Рабочая группа по СВО представила президенту новые решения по дополнительным мерам поддержки бойцов и их семей Общество

Очередной доклад рабочей группы по СВО направлен президенту. В нем, в частности, предлагается рекомендовать банкам и страховым компаниям не учитывать статус бойцов спецоперации в расчетах страховки при оформлении кредитов, сообщил глава группы, секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

"Сейчас военнослужащие переплачивают за страхование жизни и здоровья из-за служебных рисков. При отказе же от него ставка по кредиту повышается", - пояснил он.

Предлагается освободить участников СВО от уплаты исполнительского сбора при операциях по долгам. Законом предусмотрена отсрочка на их взыскание, но при этом сбор в 7% от суммы долга по-прежнему начисляется. Таким образом, сумма выплат искусственно увеличивается.

Среди инициатив - возможность опекунам военнослужащих претендовать на страховые выплаты в случае гибели бойцов.

"Сейчас в определенном законом перечне получателей опекуны не упомянуты", - подчеркнул Андрей Турчак.

Помимо этого, предлагается снизить финансовую нагрузку на жителей всех регионов, пострадавших от атак ВСУ.

"В подобных ситуациях банки частично или полностью списывают людям долги. Но от налога на полученные таким образом «доходы» сегодня освобождаются пока только жители ЛДНР", - разъяснил секретарь Генсовета партии.

Он также доложил президенту о статусе предложений, ранее сформулированных рабочей группой.

"Госдумой принят закон, освобождающий наследников военнослужащих и мирных жителей, погибших из-за обстрелов и терактов, от уплаты госпошлин за регистрацию сделок с недвижимостью. В первом чтении принят законопроект о начислении второй пенсии - по потере кормильца - детям-инвалидам погибших участников СВО. В первом чтении одобрена инициатива о праве членов семей участников спецоперации по доверенности оформлять на них регистрацию по месту жительства", - сообщил Андрей Турчак.

Кроме того, в Госдуму внесены законопроекты о защите от списаний при банкротстве выплат за участие в СВО; о предоставлении ежемесячных выплат ветеранам боевых действий в беззаявительном порядке; о дополнительных социальных гарантиях сотрудникам ФСИН, участвовавшим в спецоперации.

"По предложению рабочей группы Минобороны будет информировать военнослужащих о праве и порядке оформления различных доверенностей. Это позволит родственникам управлять имуществом и обязательствами бойцов, пока они находятся на фронте", - резюмировал глава рабочей группы.

Напомним, в Нижегородской области наряду с федеральными действует ряд региональных мер поддержки участников СВО и их семей. Для цифрового сопровождения разработано мобильное приложение "Военный социальный контракт" - "ВСК-НН". Сервис обобщил всю информацию о действующих региональных мерах поддержки, а также включает механизмы "обратной связи".

Губернатор Нижегородской области, секретарь регионального отделения партии Глеб Никитин отметил, что военный социальный контракт предусматривает оказание всесторонней помощи участникам СВО и их близким как в период службы, так и после возвращения.

"Военный социальный контракт предусматривает самую разную поддержку семей – от денежных выплат до индивидуального социального сопровождения. Мы постарались предусмотреть все ситуации, которые озвучивались в ходе личных встреч, поступали письменно или на горячие линии. Сейчас объем работы очень серьезный, и поэтому возникла потребность в цифровизации. Приложение должно помочь в удобной форме разобраться с тем, какие в регионе есть возможности и как ими воспользоваться", – добавил Глеб Никитин.

К работе сервиса подключено множество структур и ведомств, оказывающих помощь нижегородским семьям в рамках военного социального контракта.