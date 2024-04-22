Нижегородский производитель увеличил мощности на 11% благодаря нацпроекту Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Специалисты регионального центра компетенций (РЦК) вместе с сотрудниками ООО "Производственное объединение "Металлист" из Нижнего Новгорода оценили результаты внедрения инструментов нацпроекта "Производительность труда" на предприятии.

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, компания производит широкий спектр продукции для кровельных, фасадных и других видов строительных работ.

Инструменты бережливого производства, которые используются в нацпроекте "Производительность труда", помогают производственным компаниям увеличить производственные мощности без больших финансовых вложений и увеличения штата сотрудников.

В качестве эксперимента эксперты РЦК выбрали повышение эффективности процесса производства металлочерепицы и доборных элементов. По данным регионального Минпрома, у предприятия "Металлист" был запрос на сокращение себестоимости производства и увеличение конкурентоспособности товара. Эксперты РЦК предложили ряд решений по оптимизации производства, которые позволили увеличить выработку на 11% и ускорить работу на 15%.

Рабочая группа проекта выявила на производстве 21 "узкое место". В результате было предложено перепланировать цех и за счет этого увеличить пропускную способность рабочих мест. Кроме того, закупленное новое оборудование позволило снизить время упаковки готовой продукции на 23%. Также эксперты РЦК обучили 19 сотрудников предприятия бережливым технологиям и подготовили 2 внутренних тренеров, которые в дальнейшем смогут самостоятельно обучать своих коллег.

Получить консультации по вопросам участия в нацпроекте "Производительность труда" можно в нижегородском центре "Мой бизнес".

Как сообщалось ранее, выработка нижегородского производителя мебели увеличится благодаря нацпроекту "Производительность труда".