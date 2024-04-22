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Общество

Более 7,5 тысяч кв метров пластиковой разметки нанесено на дороги Нижнего Новгорода

25 апреля 2024 15:12  [3] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

На дороги Нижнего Новгорода нанесли более 7,5 тыс. кв. метров пластичной разметки.

Как сообщает МБУ "Специализированное монтажно-эксплуатационное управление" ("СМЭУ"), объем нанесения пластичной разметки увеличивается каждый год. В нынешнем сезоне ее доля составит до 84%.

По словам директор МБУ "СМЭУ" Николая Мамонова, в текущем сезоне будут размечены дороги 353 улиц общим объемом 202 тысячи кв метров. Из них разметку термопластиком нанесут на более 92 тыс. кв.метров, краской свыше 47 тыс. кв. метров и около 63 тыс. кв. м разметят пластиком по гарантии.

Работы разделят на несколько этапов. Сначала начнут наносить разметку проезжей части на основных дорогах, далее работы продолжатся рядом с соцобъектами, после чего приступят к разметке второстепенных дорог.

Отмечается, что термопластик отличается высокой износостойкостью, устойчивостью к изменениям температуры и погодным воздействиям.
По словам подрядчика, бригады приступили к работам сразу, как только позволили погодные условия. В настоящее время новая разметка уже появилась на улицах Минина, Варварской, Большой Покровской, Академика Сахарова, Нижне-Волжской набережной, Благовещенской площади, Похвалинском съезде. Все работы подрядчик ведет ночью. 

Вопрос о применении термопластика для разметки пешеходных переходов у социальных объектов поднимался на комиссии по безопасности дорожного движения Нижнего Новгорода. Данную инициативу поддержал мэр Юрий Шалабаев, поэтому в этом году такую разметку нанесут почти на всех пешеходных переходах у детских садов и школ.

Ранее сообщалось, что разметка из термопластика появится на 281 улице Нижнего Новгорода в 2024 году.

Также сообщалось, что в общей сложности в Нижегородской области в 2023 году разметку нанесли на 7,4 тыс. км дорог.

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Теги:
Дороги Разметка
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