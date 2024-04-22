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Движение у Дворца спорта на Гагарина закроют 27 и 29 апреля

26 апреля 2024 11:34  [42] Общество

Фото: ЦОДД

В Нижнем Новгороде 27 и 29 апреля будет запрещено движение транспорта возле ледовой арены в Советском районе. Об этом сообщает пресс-служба городского департамента транспорта.

Ограничения будут действовать по периметру Дворца спорта "Нагорный" (пр. Гагарина, 29) в субботу и в понедельник в период с 7:00 до 23:00.

Согласно информации, 27 апреля на площадке состоится ледовое шоу Team Tutberidzei, а 29 апреля - финал регионального этапа Офицерской Хоккейной Лиги.

На подъездах к зонам ограничений будут установлены соответствующие дорожные знаки. Объезд будет организован по прилегающим участкам улично-дорожной сети, добавили в городском департаменте транспорта.

В зоне ограничений также будет действовать запрет на парковку, а оставленные автомобили будут перемещаться.

Ранее сообщалось, что движение транспорта ограничат по набережной Гребного канала в Нижнем Новгороде, а также по ряду других улиц 22, 23, 24, 25 апреля и 2, 4, 8 мая.

Напомним также, что проезды Анкудиновского шоссе перекроют 25-27 апреля из-за соревнований по бегу.

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Теги:
движение Транспорт
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