Новый поезд Арзамас – Нижний Новгород начнёт курсировать с 12 мая Общество

Фото: пресс-служба ГЖД

ГЖД с 12 мая запустит новый пригородный поезд сообщением Арзамас - Нижний Новгород. Об этом сообщили в пресс-службе компании.



Согласно информации, электричка № 6841/6842 будет ходить каждое воскресенье. Отправление со станции Арзамас-2 в 20:42, прибытие в Нижний Новгород в 22:29.

Отмечается, что по данному маршруту будет курсировать современный электропоезд ЭП3Д. Вагоны оснащены эргономичными креслами и розетками для зарядки гаджетов, вместительными багажными полками, а также местами для перевозки велосипедов. В каждом вагоне имеется климатическая система с обеззараживанием воздуха. Кроме того, в первом и последнем вагоне имеются электроподъёмники для маломобильных граждан.

Напомним, что с началом дачного сезона на ГЖД традиционно назначены дополнительные поезда на Арзамасском и Семёновском направлениях.