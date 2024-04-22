Новый поезд Арзамас – Нижний Новгород начнёт курсировать с 12 мая

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ГЖД с 12 мая запустит новый пригородный поезд сообщением Арзамас - Нижний Новгород. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Согласно информации, электричка № 6841/6842 будет ходить каждое воскресенье. Отправление со станции Арзамас-2 в 20:42, прибытие в Нижний Новгород в 22:29.
Отмечается, что по данному маршруту будет курсировать современный электропоезд ЭП3Д. Вагоны оснащены эргономичными креслами и розетками для зарядки гаджетов, вместительными багажными полками, а также местами для перевозки велосипедов. В каждом вагоне имеется климатическая система с обеззараживанием воздуха. Кроме того, в первом и последнем вагоне имеются электроподъёмники для маломобильных граждан.
Напомним, что с началом дачного сезона на ГЖД традиционно назначены дополнительные поезда на Арзамасском и Семёновском направлениях.Ранее сообщалось, что дополнительный дневной поезд запущен на маршруте Нижний Новгород – Москва № 236/235. Он будет курсировать с 1 апреля до 27 июня по отдельным датам, а с 30 июня по 7 декабря – уже ежедневно.
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