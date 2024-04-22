Серия DDoS-атаках обрушилась на сервисы "Единой России" 26 апреля Общество

"Единая Россия" 26 апреля проводит Международную патриотическую акцю "Диктант Победы". Акция проходит очно и онлайн во всех регионах России, а также в 60 странах мира.

"Диктант Победы" проводится для привлечения общественности к изучению истории Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и Второй мировой войны. Кроме того, с помощью Диктанта организаторы повышают историческую грамотность и уровень патриотического воспитания молодёжи. В частности, в этом году задания посвящены темам освобождения Ленинграда, выхода советских войск на границы СССР и жизни писателей-фронтовиков.

Как сообщает телеканал "360", сегодня электронные сервисы "Единой России" подверглись многочисленным кибератакам.

Согласно информации, серия DDoS-атак началась 26 апреля около 8:15, в том числе на адреса в подсетях партии, доменах edinros и ER.RU.

"Такая активность в отношении наших сервисов именно с началом "Диктанта Победы" указывает на то, что нашим врагам критически важно подорвать все стремления сохранить историческую правду", — прокомментировал координатор проекта "Историческая память", депутат Госдумы Александр Хинштейн.