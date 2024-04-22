Ещё 52 камеры появились на перекрёстках Нижнего Новгорода
Лучшего классного руководителя года назвали в Нижнем Новгороде
Ход строительства дороги у ЖК "Новая Кузнечиха"
Плата за пользование муниципальным жильём увеличится с 1 июля
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
26 апреля 2024 13:03  [48] Минцифры РФ разрабатывает законопроект о запрете спам-обзвонов
26 апреля 2024 12:42  [89] Состояние благоустроенных территорий по проекту ФКГС проверили в Нижнем Новгороде
26 апреля 2024 12:34  [94] Серия DDoS-атаках обрушилась на сервисы "Единой России" 26 апреля
26 апреля 2024 12:06  [141] Новый поезд Арзамас – Нижний Новгород начнёт курсировать с 12 мая
26 апреля 2024 11:34  [110] Движение у Дворца спорта на Гагарина закроют 27 и 29 апреля
26 апреля 2024 11:06  [148] Сертификат на полмиллиона рублей в честь юбилея вручили Городецкому детскому дому
26 апреля 2024 10:54  [141] Нижегородские педагоги приглашаются к участию в IV Всероссийском форуме классных руководителей
26 апреля 2024 10:42  [145] Эн+ подвел итоги отопительного сезона 2023-2024 в Нижнем Новгороде
26 апреля 2024 09:58  [174] Движение большегрузов ограничат на новом Борском мосту с 27 апреля
26 апреля 2024 09:50  [150] Евгений Люлин: "Каждый год в этот день мы вспоминаем события на Чернобыльской АЭС"
Общество

Серия DDoS-атаках обрушилась на сервисы "Единой России" 26 апреля

26 апреля 2024 12:34  [94] Общество

"Единая Россия" 26 апреля проводит Международную патриотическую акцю "Диктант Победы". Акция проходит очно и онлайн во всех регионах России, а также в 60 странах мира.

"Диктант Победы" проводится для привлечения общественности к изучению истории Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и Второй мировой войны. Кроме того, с помощью Диктанта организаторы повышают историческую грамотность и уровень патриотического воспитания молодёжи. В частности, в этом году задания посвящены темам освобождения Ленинграда, выхода советских войск на границы СССР и жизни писателей-фронтовиков.

Как сообщает телеканал "360", сегодня электронные сервисы "Единой России" подверглись многочисленным кибератакам.

Согласно информации, серия DDoS-атак началась 26 апреля около 8:15, в том числе на адреса в подсетях партии, доменах edinros и ER.RU.

"Такая активность в отношении наших сервисов именно с началом "Диктанта Победы" указывает на то, что нашим врагам критически важно подорвать все стремления сохранить историческую правду", — прокомментировал координатор проекта "Историческая память", депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Диктант Единая Россия Патриотизм
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Библионочь в Нижегородской областной библиотеке имени В.И.Ленина
22 апреля 2024 15:16"Библионочь" в Нижегородской областной библиотеке имени В.И.Ленина
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph