Около 300 молодых учёных из разных стран стали участниками конференции по вопросам ПОДФТ в условиях цифровизации Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижнем Новгороде 24-26 апреля состоялся международный форум "Актуальные вопросы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма". В нём принимали участие представители более 20 стран.

Завершающим мероприятием форума стала Международная студенческая научно-практическая конференция "Актуальные вопросы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма в условиях цифровизации". Её организаторами выступили ННГУ им.Лобачевского и Международный сетевой институт в сфере ПОД/ФТ при поддержке Росфинмониторинга и правительства Нижегородской области.

В конференции приняли участие 300 молодых учёных и специалистов в области финансовой безопасности - студенты, магистранты, аспиранты, практикующие специалисты и представители научного сообщества России и стран ближнего и дальнего зарубежья.

На мероприятии выступил заместитель губернатора Нижегородской области Пётр Банников. Он отметил, что Нижегородская область по праву считается одним из ведущих научно-образовательных и инновационных центров России. Так, регион входит в топ-5 регионов по высокотехнологическим разработкам, ИТ и экспорту передовых технологий, а также занимает третье место в РФ по экспорту программного обеспечения. В регионе работает более 1000 ИТ-компаний.

"С уверенностью скажу: именно интеллект является нашим главным ресурсом развития, и данный форум – отличный шанс показать наши возможности", – подчеркнул Пётр Банников.

Работа конференции была организована в двух секциях: "Финансовая безопасность: основные вызовы и угрозы современности" и "Виртуальные активы: регулирование и противодействие противоправному использованию".

Участники обменялись опытом в сфере финансовой безопасности и регулирования виртуальных активов, а также обсудили новеллы национальных законодательств и другие актуальные вопросы в сфере ПОД/ФТ.

Как отметили в пресс-службе ННГУ, все доклады участников войдут в электронный сборник научных трудов (статей).