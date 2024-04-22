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Общество

Внутриквартальную дорогу в Советском районе заасфальтировали по просьбе жителей

30 апреля 2024 14:19  [84] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Советском районе по просьбам местных жителей положили новый асфальт на внутриквартальной дороге по Звенигородскому проезду. Как сообщает администрация района, общий объем работ составил около 400 кв.м.

По словам главы администрации района Александра Иванова, данный проезд является подъездным путем к жилым домам, а также ведет к детскому саду. Помимо этого, было приведено в порядок асфальтовое покрытие по ул. Балхашской и Салганской, а также подготовили к ремонту покрытия на участках улицы Родниковой, Высоковском и Гаражном проездах.

Согласно сообщению, в общей сложности во время весенне-летней ремонтной кампании на территории района приведут в порядок около 24 тыс. квадратных метров асфальтового покрытия.

Ранее сообщалось, что по просьбам жителей отремонтировали лестницу в Приокском районе.

Также сообщалось, что ремонт дороги по проекту "Вам решать!" начался на улице Учительской.

Кроме того сообщалось, что ямочный ремонт в Нижнем Новгороде проведут на более 330 участках дорог

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Теги:
Дороги Ремонтные работы Советский район
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