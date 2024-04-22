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Общество

Лестницу в Приокском районе отремонтировали по просьбам жителей

30 апреля 2024 11:41  [47] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Приокском районе по просьбе местных жителей отремонтировали лестницу, ведущую к остановке общественного транспорта "Мыза" . Об этом сообщает районная администрация.

Согласно сообщению, ступени схода были разбиты, в некоторых местах торчала арматура. Жители района обратились в администрацию с просьбой проверить состояние спуска и привести его в надлежащий порядок. 

По словам главы администрации Приокского района Романа Ухабина, ремонт данной лестнице входил в план месячника по благоустройству. Однако было принято решение приступить к работам как только установилась благоприятная погода. Подрядчик не только восстановил ступени с помощью пескобетонной смеси, но и покрасил перила. 

Также по словам Романа Ухабина, начался ремонт и покраска подпорной стенки в районе Мызы.  Если позволит погода, то все работы будут завершены в течение недели. Помимо этого, в настоящее время проводится ремонт деревянной лестницы на улице Туранской.

Напомним, ранее сообщалось, что новые лестницы установят в рамках благоустройства Лопатинского оврага.

Также сообщалось, что пешеходные дорожки ремонтируют в сквере Валерия Иконникова в Нижнем Новгород.

 

 

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Теги:
Благоустройство Приокский район Ремонтные работы
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