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Общество

Ямочный ремонт в Нижнем Новгороде проведут на более 330 участках дорог

17 апреля 2024 10:32  [98] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В рамках летней кампании в Нижнем Новгороде проведут ямочный ремонт на более 330 участках дорог.

Как сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства, основная часть объектов (80%), которые вошли в ремонтный перечень, это дороги по обращениям жителей. Кроме того, в список вошли участки дорог рекомендованные ГИБДД. Общая площадь работ в этом году составит около 165 тыс. кв. метров.

Между тем, во всех районах города дорожники уже проводят ямочный ремонт.

В Автозаводском районе в весенне-летний период будет приведено в порядок более 26 тысяч кв. метров асфальтового покрытия. Ямочный ремонт на проспектах Молодежном, Кирова, на улицах Школьной, Челюскинцев, Мельникова, Лесной и других работы уже завершены. В настоящее время идут работы на улице Веденяпина и проспекте Октября.

Продолжаются работы по ликвидации ям в Нижегородском районе. На прошедшей неделе закончились работы улице Лысогорской, Казанском шоссе, набережной Гребного канала и Нижне-Волжской набережной. В настоящий момент продолжается частичный ремонт на  улице Максима Горького. В скором времени рабочие начнут устранять дефекты по улицам Белинского и Большой Печерской. В районной администрации уточняют, что план ремонта дорог был составлен по обращениям жителей.

На территории Ленинского района МБУ "РЭД" приступил к ремонту участков дорог горячим асфальтом еще в начале апреля. На данный момент дорожные дефекты ликвидированы по улицам Паскаля, Партизанской, Композиторской, Подводников, а также на дороге вдоль гостиницы "Заречная" и дублере бульвара Заречный. Также в планах ремонт участка вокруг сквера "Труженикам тыла". В общей сложности в предстоящую летнюю кампанию планируется заасфальтировать свыше 16 тысяч кв. метров дорожного полотна. Кроме того, локальный ремонт будет сделан на внутриквартальных проездах и участках, по которым поступали обращения от жителей района.

В Советском районе общий объем работ составит около 24 тысяч кв. метров. Как и везде, большая часть участков включена по обращениям нижегородцев, оставленных, в том числе, на портале обратной связи "Лобачевский". В ближайшее время на улице Балхашской и Высоковском проезде дорожные службы начнут укладывать новое покрытие. Всего в рамках первого этапа работ планируется отремонтировать 5,5 тысяч кв. метров асфальтового покрытия.

В Приокском районе также начался ремонт дорог горячим асфальтом. Рабочие выполнили работы на проспекте Гагарина и улице Кащенко. В весенний период планируется отремонтировать почти 2,5 тысяч кв. метров покрытия. В первую очередь работы будут проводиться на автобусных маршрутах и подъездах к социальным учреждениям.

В Московском районе устранены дефекты на дорогах общей площадью 180 кв. метров. В настоящее время рабочие и дорожная техника ведут работы на Бурнаковском проезде. В скором времени ямочный ремонт начнется на тротуаре по улице Красные Зори, а также на проезжих частях улиц Куйбышева, Бурнаковская, на перекрестке Сормовское шоссе и улицы Куйбышева, проспекте Героев у дома №47 и других местах.

В Сормовском районе проведен ремонт на более 20 участках дорог на улицах Кима, Мокроусова, Васенко, Новосельской, Ефремова, Ясной. В первую очередь работы ведутся по адресам, поступающих в обращениях граждан.

В Канавинском районе с помощью рециклера ведутся работы по улицам Самаркандской, Должанской, Керченской, Советской, Мурашкинской, Чкалова, Григорьева. За неделю выполнили работы объемом более 6 тысяч кв. метров. В планах также отремонтировать дороги по улицам Карла Маркса и Октябрьской революции.

Ранее сообщалось, что подрядчик отремонтировал шесть дорог на Автозаводе после вмешательства прокуратуры.

Также сообщалось, асфальтобетонные заводы начали изготавливать смеси для ремонта дорог в Нижнем Новгороде

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Теги:
Дороги Ремонтные работы Ямочный ремонт
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