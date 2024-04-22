Детские музыкальные школы и школы искусств Нижнего Новгорода продолжают приём Культура и отдых

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Приёмная кампания в 1 класс на следующий учебный год продолжается в детских музыкальных школах, школах искусств и художественных школах Нижнего Новгорода. Об этом сообщает департамент культуры администрации города.

Диапазон направлений, по которым модно получить допобразование большой. По классическому образованию можно выбрать фортепиано, скрипку, флейту или кларнет. Народные инструменты представлены баяном, домрой, балалайкой. Кроме того, в некоторых школах можно научиться играть на арфе или гуслях.

По данным департамента, большой популярностью у учащихся пользуются саксофон и гитара. Кроме того, востребованы эстрадный и академический вокалы. В некоторых школах можно освоить актерское мастерство. Также идет активный набор в детских школах искусств на отделения хореографии и живописи. В некоторых школах есть направление "Декоративно-прикладное творчество" и общеразвивающая программа "Подготовка подростков"

Ранее сообщалось, что детскую художественную школу в Ветлуге оборудовали по нацпроекту