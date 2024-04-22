Команды трех школ представят Нижний Новгород в региональной военно-патриотической игре Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Команды школ №81, №139 и №118 будут представлять Нижний Новгород на региональных соревнованиях "Нижегородская Зарница-2024". Как сообщает городской департамент образования, состязания пройдут с 13 по 15 мая в детском лагере "Салют" в Городецком округе.

Как отметил директор городского департамента образования Владимир Радченко, "Нижегородская Зарница" по традиции проводится на базе Городского методического центра по спортивной работе, который создан по инициативе главы Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева в детском оздоровительном лагере "Чайка".

По данным департамента в финале XXVIII городских соревнований "Нижегородская зарница" принимали участие 170 учеников 5-11 классов из 17 команд восьми районов города. На протяжении трех дней, школьники состязались в военно-прикладных дисциплинах, в тактической игре "Дорога победителей", строевой, медицинской подготовке, а также в силовых упражнениях, в кроссе и в других испытаниях. Отмечается, что многие школьники принимают участие в городских соревнованиях не в первый раз.

Ранее сообщалось, что глава города Юрий Шалабаев рассказал о введении стипендии для патриотической молодежи.

Кроме того, в прошлом году количество именных стипендий лучшим студентам Нижнего Новгорода было увеличено до 40.