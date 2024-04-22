Уголовное дело о бесконтактном сбыте оружия расследуют в Нижегородской области Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

В Нижегородской области расследуется уголовное дело о продаже огнестрельного оружия. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Полицейские установили, что 54-летний москвич продал бесконтактным способом своему знакомому гражданское огнестрельное гладкоствольное ружье. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия.

По имеющимся данным, ранее не судимый, нигде не работающий мужчина в октябре прошлого года охотился в Челябинской области, где познакомился с местным жителем и рассказал ему о ружье, которое снято с учета. Чтобы не привлекать внимания, для купли-продажи мужчины договорились встретиться в Нижегородской области.

По дороге в регион автомобиль покупателя сломался, и продавец решил передать ему длинноствольное самозарядное ружье модели FRANCHI SPAS 15 через закладку. Москвич закопал ружье рядом с деревней Горный Борок Кстовского района, после чего скинул координаты тайника покупателю.

Когда покупатель починил свою машину, он доехал до схрона, выкопал ружье и направился домой. Оружие у него изъяли сотрудники Челябинской полиции, когда проводили обыск по месту жительства. Продавец оружия свою вину признал. Ему грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

Ранее сообщалось, что нижегородец задержан за незаконный сбыт боеприпасов.