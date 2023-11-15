Нижегородца задержали за незаконный сбыт боеприпасов. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Нижегородской области.
Согласно информации, патроны к огнестрельному оружию мужчина прятал в тайнике.
Оперативники ФСБ задержали подозреваемого при попытке сбыта боеприпасов.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 222 ч. 2 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов)
Ранее сообщалось, что нижегородца задержали за попытку принять участие в СВО на стороне Украины.
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