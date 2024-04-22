Участок проспекта Ленина в Нижнем Новгороде отремонтируют за 30 млн рублей

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ООО "Техстрой" займется ремонтом участка проспекта Ленина от Восточного путепровода до улицы Веденяпина в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.
Контракт был заключен за 30,7 млн рублей при начальной (максимальной) стоимости в 32,3 млн рублей. Средства выделят из областного и городского бюджета.
Подрядной организации предстоит переустроить линии связи, электросети, ливневки, а также отремонтировать дорожное полотно и благоустроить прилегающую к трассе территорию.
Ремонт участка проспекта Ленина должен завершиться до 15 декабря.
Напомним, путепровод у Мызинского моста и улица Новикова Прибоя отремонтируют по нацпроекту в Нижнем Новгороде.
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