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Общество

Парк "Швейцария" в Нижнем Новгороде 3 мая закроют на акарицидную обработку

02 мая 2024 18:30  [56] Общество

Фото: соцсети парка "Швейцария"

В пятницу 3 мая парк "Швейцария" в Нижнем Новгороде будет закрыт для посещения. Об этом предупредили в администрации общественного пространства.

Согласно информации, на территории парка будет проходить противоклещевая обработка.

"Швейцария" будет готова принимать гостей уже 4 мая, в субботу.

Напомним, что 1 мая в Нижнем Новгороде стартовал парковый сезон. При подготовке к нему в нескольких парках также прошла акарицидная обработка.

Ранее сообщалось, что парк "Швейцария" стал парком года в России

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Теги:
Клещи Парк Швейцария Парки
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