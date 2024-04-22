Парк "Швейцария" в Нижнем Новгороде 3 мая закроют на акарицидную обработку

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В пятницу 3 мая парк "Швейцария" в Нижнем Новгороде будет закрыт для посещения. Об этом предупредили в администрации общественного пространства.
Согласно информации, на территории парка будет проходить противоклещевая обработка.
"Швейцария" будет готова принимать гостей уже 4 мая, в субботу.
Напомним, что 1 мая в Нижнем Новгороде стартовал парковый сезон. При подготовке к нему в нескольких парках также прошла акарицидная обработка.
Ранее сообщалось, что парк "Швейцария" стал парком года в России.
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