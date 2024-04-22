Парк "Швейцария" в Нижнем Новгороде 3 мая закроют на акарицидную обработку Общество

Фото: соцсети парка "Швейцария"

В пятницу 3 мая парк "Швейцария" в Нижнем Новгороде будет закрыт для посещения. Об этом предупредили в администрации общественного пространства.

Согласно информации, на территории парка будет проходить противоклещевая обработка.

"Швейцария" будет готова принимать гостей уже 4 мая, в субботу.

Напомним, что 1 мая в Нижнем Новгороде стартовал парковый сезон. При подготовке к нему в нескольких парках также прошла акарицидная обработка.

Ранее сообщалось, что парк "Швейцария" стал парком года в России.