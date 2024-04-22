Чувашия поможет Нижегородской области при строительстве моста через Суру Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Чувашия готова оказать помощь Нижегородской области при строительстве капитального моста через реку Суру в Пильнинском районе.

Как сообщает НТА-Приволжье, соседний регион готов поддержать проект в случае, если правительством Нижегородской области будет принято решение о возведении переправы через Суру на 37 км автодороги Мамешево — Наваты — Шумерля.

В данный момент постоянное транспортное сообщение между регионами происходит по федеральной трассе М-7, автодороге "Порецкое-Мачкасы". Зимой до границы с Чувашией в Пильнинском округе транспорт передвигается по ледяной переправе через реку, а летом и осенью используется наплавной мост.

Отмечается, что за его содержание и ремонт отвечает ГКУ "Главное управление автомобильных дорог Нижегородской области".

Ранее сообщалось, что наплавной мост через Суру в Пильнинском округе отремонтировали с опережением графика.

СПРАВКА:

Понтонный мост между Нижегородской областью и Чувашией в Пильнинском муниципальном округе был построен в 1999 году на судостроительном заводе ГУП "Окская судоверфь". Переправа состоит 47 понтонов и двух аппарельных съездов длиной по 12 м.