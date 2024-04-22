Три школы и восемь детских садов капитально отремонтируют в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В школе № 73 Московского района, где проходит капитальный ремонт, занятия возобновятся в новом учебном году. Как сообщил заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода Денис Скалкин, который проверил объект, учебное заведение готово на 85%.

В школе, которая была открыта в 1975 году, текла кровля, в связи с чем были протечки до первого этажа, начали рушиться стены, требовалась замена электрики.

Здесь уже провели основные работы по электромонтажу, установили стеклопакеты, отремонтировали кровли стен и полов, а также провели ремонт оборудования инженерных коммуникаций. Осталось установить входную группу и благоустроить внутришкольную территорию. Для учеников будет закуплена новая мебель и интерактивное оборудование для классных помещений. В планах открыть инженерные классы, кабинет робототехники и гончарный кабинет.

Как отметил заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода Денис Скалкин, в текущем году в планах провести капитальный ремонт еще трёх школ: № 115, 11, гимназии № 53 и восьми детских садов № 166, 18, 386, 94, 136, 162, 342 и 95. Также на двух объектах в рамках капремонта проведут благоустройство. А на остальных поменяют инженерные коммуникации, кровлю и сделают косметический ремонт помещений.

Ранее сообщалось, что школа в ЖК "Новая Кузнечиха" в Нижнем Новгороде откроется 2 сентября.

Также сообщалось, что проект здания школы на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде прошел госэкспертизу.