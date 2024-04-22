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Общество

Заморозки 0...-4° сохранятся в Нижегородской области до 8 мая

03 мая 2024 14:49  [163] Общество

Фото: Светлана Шуга

ГУ МЧС по Нижегородской области опубликовало новое предупреждение в связи с поступившим сообщением о неблагоприятном явлении погоды.

Согласно информации, в ночные и утренние часы с 5 по 8 мая в Нижнем Новгороде и по Нижегородской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы в пределах 0...-4°.

В ближайшие дни установится очень холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7-10 °С ниже климатической нормы.

Кроме того, в отдельных районах прогнозируются осадки - снег, мокрый снег, дождь.

Напомним, для предотвращения гибели сельхозкультур на приусадебных участках специалисты рекомендуют укрыть растения спанбондом, соломой, плёнкой, применить дымление или полив почвы.

В ведомстве просят не забывать о правилах пользования электронагревательных приборов: не допускать использование самодельных, неисправных электроприборов, не оставлять без присмотра включенную технику и затопленные печи.

Напомним, ранее синоптики предупредили о заморозках 2-4 мая. В ночь на 3 мая в Нижегородской области похолодало до "минуса", в самом Нижнем Новгороде в утренние часы воздух остыл до -3...-5°. Также многие районы области накрыли снегопады.

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Теги:
МЧС Погода Снег
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