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Общество

Нижегородцы смогут поддержать пострадавших от паводков с помощью программы МТС

03 мая 2024 15:43  [72] Общество

Фото: МТС

Компания МТС запустила комплексный проект по помощи пострадавшим от паводка в регионах России. Пользователи программы МТС Cashback смогут направить свой накопленный кешбэк на целевую помощь пострадавшим от наводнения. 

Перевести свой накопленный кешбэк как целевое пожертвование для пострадавших от чрезвычайных ситуаций, вызванных наводнениями, может абонент любого оператора связи - достаточно зарегистрироваться на сайте или в приложении МТС Cashback, и в разделе "Потратить" выбрать направление "Благотворительность" – "Помощь пострадавшим от наводнения". Единовременно можно перевести до двух тысяч рублей кешбэка. 

Для контроля благотворитель сможет подключить СMС-оповещение о том, сколько средств всего было собрано и на что они были потрачены. Стратегическим партнером МТС в реализации программы выступает благотворительный фонд "Система", который будет оказывать поддержку НКО, реализующим адресные и целевые программы помощи пострадавшим и ликвидации последствий паводка. 

"Этой весной паводок затронул сразу несколько регионов страны, включая ПФО. МТС, как социально ответственная компания, организовала помощь, закупив лодки, моторы, спасательные жилеты и другое оборудование для спасателей и добровольцев в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях. Теперь возможность поддержать жителей пострадавших территорий буквально в пару кликов есть и у каждого из нас, благодаря опции перевода кешбэка", - отметил директор филиала МТС в Нижегородской области Андрей Белов.

Социальный проекта для поддержки благотворительности "Нас Касается"

Возможность жертвовать МТС Cashback на помощь пострадавшим от наводнения, реализована в рамках социального проекта МТС "Нас Касается" — специальной онлайн-платформы, которая помогает развитию системной благотворительности в стране при помощи возможностей программы МТС Cashback. Узнать подробную информацию о фондах, которые поддерживает проект, изучить дополнительные материалы можно на платформе МТС "Нас Касается".  

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Теги:
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