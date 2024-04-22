Ограничение введут на посещение Нижегородского кремля 4 и 8 мая Общество

Вход в Нижегородский кремль будет ограничен из-за репетиции военного парада 4 и 8 мая. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

В эти дни вход на территорию кремля будет организован с 6:00 через Кладовую, Никольскую и Ивановскую башни. Проход через Дмитровскую башню и ворота у Пороховой башни откроется для пешеходов 4 и 8 мая только с 13:00.

Жителей Нижнего Новгорода и гостей города просят учитывать эти изменения при планировании прогулок.

Отметим, что передвижение по территории Нижегородского кремля на самокатах, роликовых коньках и велосипедах запрещено.

Напомним, фуникулер у стен Нижегородского кремля планируется запустить в мае.