Территорию вдоль реки Параши в Сормове благоустроят этим летом
"Учителя года – 2024" определили в Нижнем Новгороде
Лучшие дружинники Нижнего Новгорода по итогам 2023 года
Плата за пользование муниципальным жильём увеличится с 1 июля
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
03 мая 2024 16:54  [88] Фильм о промышленных достижениях Нижнего Новгорода показали на выставке "Россия"
03 мая 2024 16:36  [90] РЭО напомнил о крупных штрафах за сброс отходов в неположенных местах
03 мая 2024 16:25  [98] Ограничение введут на посещение Нижегородского кремля 4 и 8 мая
03 мая 2024 15:55  [117] Более 70 птиц занесли в Красную книгу Нижегородской области
03 мая 2024 15:43  [115] Нижегородцы смогут поддержать пострадавших от паводков с помощью программы МТС
03 мая 2024 15:34  [133] Праздничные мероприятия в День Победы пройдут в парках Нижнего Новгорода
03 мая 2024 15:14  [125] Сев яровых завершился в Нижегородской области на 32% от плана
03 мая 2024 14:58  [159] Движение транспорта ограничат в центре Нижнего Новгорода на Пасху
03 мая 2024 14:49  [235] Заморозки 0...-4° сохранятся в Нижегородской области до 8 мая
03 мая 2024 14:03  [208] Первый клещ - переносчик энцефалита выявлен в Нижегородской области
Общество

Ограничение введут на посещение Нижегородского кремля 4 и 8 мая

03 мая 2024 16:25  [98] Общество

Вход в Нижегородский кремль будет ограничен из-за репетиции военного парада 4 и 8 мая. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

В эти дни вход на территорию кремля будет организован с 6:00 через Кладовую, Никольскую и Ивановскую башни. Проход через Дмитровскую башню и ворота у Пороховой башни откроется для пешеходов 4 и 8 мая только с 13:00.

Жителей Нижнего Новгорода и гостей города просят учитывать эти изменения при планировании прогулок.

Отметим, что передвижение по территории Нижегородского кремля на самокатах, роликовых коньках и велосипедах запрещено.

Напомним, фуникулер у стен Нижегородского кремля планируется запустить в мае.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Кремль Парад
Поделиться:
Новости по теме
16 февраля 2024 13:51  [1112] Еще один фуникулер построят в верхней части Нижнего Новгорода
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Библионочь в Нижегородской областной библиотеке имени В.И.Ленина
22 апреля 2024 15:16"Библионочь" в Нижегородской областной библиотеке имени В.И.Ленина
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph