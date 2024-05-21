Евгений Люлин: "Библиотечная сеть Нижегородской области и всей России открывает доступ читателям к миллионам различных книг" Культура и отдых

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин направил поздравление с Общероссийским днем библиотек.

"Поздравляю всех любителей книги, ветеранов и специалистов библиотечной системы с Общероссийским днем библиотек!

Библиотечная сеть Нижегородской области и всей России открывает доступ читателям к миллионам различных книг, в том числе, редким и уникальным памятникам, к множеству периодических изданий", - говорится в тексте поздравления.

"Национальный проект "Культура" превратил современные библиотеки в настоящие инновационные культурные центры, где люди в XXI веке не только читают, но еще и активно общаются, участвуют во множестве культурных, просветительских, образовательных мероприятий.

В библиотеках всегда работали и сегодня трудятся люди, беззаветно преданные своему делу. Благодаря вашему профессионализму и ответственности наши дети вырастают образованными гражданами.

Желаю вам успехов в труде, здоровья и благополучия!", - сказал Евгений Люлин.