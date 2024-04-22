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Происшествия

Полиция раскрыла угон автомобиля в Павловском районе

04 мая 2024 17:10  [136] Происшествия

Полиция раскрыла угон автомобиля в Павловском районе, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Сотрудники госавтоинспекции в с. Таремское остановили машину, за рулем находился гражданин с признаками опьянения.

Стражи правопорядка выяснили, что автомобиль водителю не принадлежит.

Установлено, что машиной управлял ранее судимый 33-летний местный житель, работавший авторемонтником.

Транспортное средство ему передал знакомый собственника, действуя по доверенности.

Также удалось выяснить, что авторемонтник, поменяв шины у автомобиля, должен был сообщить время, когда можно забрать транспортное средство, между тем, гражданин решил использовать чужую машину для собственных нужд.

По данным фактам по признакам составов преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения) и частью 1 статьи 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения) возбуждены уголовные дела.

Ранее сообщалось, что массовое ДТП произошло на Бору вечером 26 апреля.

Водитель квадроцикла протаранил автомобили, которые стояли в попутном направлении на светофоре. В результате столкновения авто и экстремальный мотовездеход получили повреждения. Пострадавших нет.

По данным ведомства, за несколько минут до аварии в службу экстренного реагирования очевидцы сообщили о пьяном водителе, который на квадроцикле движется в сторону ул. Интернациональная. Прибывшие на место ДТП полицейские задержали 40-летнего мужчину, который отказался проходить медицинское освидетельствование. 

В отношении виновного составлено 3 протокола об административных правонарушениях: за отказ от медосвидетельствования, за управление незарегистрированным транспортом и за отсутствии страховки.

Напомним, что по итогам двух месяцев 2024 года в ГИБДД Нижегородской области от граждан поступило 404 сообщения о пьяных водителях. После проверки информации в 89 случаях факт алкогольного опьянения подтвердился.

Ранее сообщалось, что полицейские задержали пьяного виновника ДТП на Автозаводе.

 

 

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Теги:
Автомобили Угон
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