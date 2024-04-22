Водитель квадроцикла протаранил четыре автомобиля на Бору

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Массовое ДТП произошло на Бору вечером 26 апреля, сообщили в пресс-службе нижегородского ГУ МВД.
Согласно информации, авария с участием квадроцикла и четырех автомобилей случилась около девяти вечера на перекрестке улиц Интернациональная и Нахимова.
Водитель квадроцикла протаранил автомобили, которые стояли в попутном направлении на светофоре. В результате столкновения авто и экстремальный мотовездеход получили повреждения. Пострадавших нет.
По данным ведомства, за несколько минут до аварии в службу экстренного реагирования очевидцы сообщили о пьяном водителе, который на квадроцикле движется в сторону ул. Интернациональная. Прибывшие на место ДТП полицейские задержали 40-летнего мужчину, который отказался проходить медицинское освидетельствование.
В отношении виновного составлено 3 протокола об административных правонарушениях: за отказ от медосвидетельствования, за управление незарегистрированным транспортом и за отсутствии страховки.
Напомним, что по итогам двух месяцев 2024 года в ГИБДД Нижегородской области от граждан поступило 404 сообщения о пьяных водителях. После проверки информации в 89 случаях факт алкогольного опьянения подтвердился.
Ранее сообщалось, что полицейские задержали пьяного виновника ДТП на Автозаводе.
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