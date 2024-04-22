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Общество

Последствия наводнения в Оренбуржье помогают устранять нижегородские волонтеры

05 мая 2024 10:12  [47] Общество

Фото: АНО "Волонтерский центр Нижегородской области"

Волонтеры из Нижегородской области принимают участие в устранении последствий наводнения  в Оренбургской области в третий раз. Как сообщает  АНО "Волонтерский центр Нижегородской области", в состав делегации вошли более 50 человек. Это волонтеры Победы, активисты поисково-спасательного отряда "Волонтер", регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей, волонтерского штаба ННГУ им. Н.И. Лобачевского, а также участники проекта "Лидеры Нижегородской области".

Нижегородские активисты добровольческих и общественных объединений  работали в сортировочном центре Оренбурга, где формировали гуманитарные наборы, кроме того ликвидировали последствия наводнения на местной кондитерской фабрике и восстанавливали жилые дома города Орска. С собой волонтеры привезли почти 2 тонны гуманитарного груза. В него вошли бытовые предметы, средства личной гигиены, продукты питания, спальные принадлежности, медикаменты, сезонная одежда и обувь, детские товары, товары для животных, а также средства для устранения последствий наводнения.

Особой миссией волонтеров стал визит к ветеранам Великой Отечественной войны в канун Дня Победы.  Вместе с региональным отделением движения "Волонтеры Победы" активисты посетили ветерана войны, труженика тыла Петра Репина, а также детей войны Тамару Сусь, Нину Зобову, Антонину Зобову и Антонину Зузу и вручили всем подарки из Нижегородской области.

Напомним, что формирует и отправляет делегации АНО "Волонтерский центр Нижегородской области" при патронаже регионального министерства молодежной политики и военно-патриотического центра "Авангард". На месте  поддержку оказывают администрация города Оренбург, ресурсный центр "Добровольцы Оренбуржья" и Добро.Центр "Оренбургские добровольцы".

В скором времени в Оренбургскую область отправится очередная гуманитарная миссия. Стать ее участником или оказать содействие в сборе гуманитарного груза может любой желающий. Подробнее об этом можно узнать в группе "Волонтерский центр Нижегородской области" в социальной сети "ВКонтакте".

Ранее сообщалось, что нижегородские добровольцы организовали сбор гуманитарной помощи для пострадавших от наводнения жителей Оренбургской области

 

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Теги:
Волонтеры гуманитарная помощь
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