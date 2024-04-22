Лучшего классного руководителя года назвали в Нижнем Новгороде
Плата за пользование муниципальным жильём увеличится с 1 июля
Новые речные маршруты до Ульяновска и Дзержинска запустят в этом году
Автобусный маршрут А-39 отменен в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
03 мая 2024 18:58  [60] Нижегородские "Волонтеры Победы" организуют уроки мужества с участием ветеранов
03 мая 2024 18:27  [85] Орден Мужества вручили жене нижегородца Владимира Усова
03 мая 2024 18:08  [103] Международная акция "Сад памяти" проходит в Нижегородской области
03 мая 2024 16:54  [137] Фильм о промышленных достижениях Нижнего Новгорода показали на выставке "Россия"
03 мая 2024 16:36  [125] РЭО напомнил о крупных штрафах за сброс отходов в неположенных местах
03 мая 2024 16:25  [130] Ограничение введут на посещение Нижегородского кремля 4 и 8 мая
03 мая 2024 15:55  [151] Более 70 птиц занесли в Красную книгу Нижегородской области
03 мая 2024 15:43  [142] Нижегородцы смогут поддержать пострадавших от паводков с помощью программы МТС
03 мая 2024 15:34  [165] Праздничные мероприятия в День Победы пройдут в парках Нижнего Новгорода
03 мая 2024 15:14  [151] Сев яровых завершился в Нижегородской области на 32% от плана
Общество

Нижегородские "Волонтеры Победы" организуют уроки мужества с участием ветеранов

03 мая 2024 18:58  [60] Общество

Фото: НРО ВОД "Волонтеры Победы"

Активисты нижегородского отделения "Волонтеров Победы" накануне 9 мая проводят встречи ветеранов Великой Отечественной войны с наследниками Победы – военнослужащими, вернувшимися со специальной военной операции.

Как рассказали в НРО ВОД "Волонтеры Победы", всего в рамках акции "Встреча Победителей с наследниками Победы" состоится 56 мероприятий во всех муниципалитетах региона.

Центральной площадкой в Нижнем Новгороде стал Нижегородский колледж малого бизнеса, где старшеклассники встретились с участником Великой Отечественной войны, почетным ветераном Нижнего Новгорода, заслуженным ветераном Нижегородской области Василием Кузнецовым и участником специальной военной операции, награжденным медалью "За отвагу" Владимиром Медведкиным.

"Для ребят особенно важно услышать от настоящих героев правдивые истории их боевого пути. Эта связь поколений, — пожалуй, самое ценное, что может быть в наше время", - отметила руководитель НРО ВОД "Волонтеры Победы" Мария Самоделкина.

"Студенты задавали много вопросов. Считаю, что такие встречи нужны всем и всегда, особенно молодому поколению. Сейчас такое время, что всем надо быть готовым в защите своей Родины", - поделился ветеран Великой Отечественной войны Василий Кузнецов.

Участник специальной военной операции рассказал о своем отношении к искажению истории и обсудил с молодым поколением значимость спецоперации.

"С 2014 года мы помогали жителям Донбасса в рамках гуманитарных миссий. А в 2022 году собрались с силами и успешно противостоим неонацизму, ущемлению народа в правах, новому витку искажения истории. Победа будет за нами, друзья, если мы с вами будем придерживаться правды и помогать тем, кто сейчас на передовой", - сказал Владимир Медведкин.

Ранее сообщалось, что Международная акция "Сад памяти" проходит в Нижегородской области.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
9 мая Ветераны Волонтеры
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Библионочь в Нижегородской областной библиотеке имени В.И.Ленина
22 апреля 2024 15:16"Библионочь" в Нижегородской областной библиотеке имени В.И.Ленина
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph