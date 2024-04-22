Нижегородские "Волонтеры Победы" организуют уроки мужества с участием ветеранов Общество

Фото: НРО ВОД "Волонтеры Победы"

Активисты нижегородского отделения "Волонтеров Победы" накануне 9 мая проводят встречи ветеранов Великой Отечественной войны с наследниками Победы – военнослужащими, вернувшимися со специальной военной операции.

Как рассказали в НРО ВОД "Волонтеры Победы", всего в рамках акции "Встреча Победителей с наследниками Победы" состоится 56 мероприятий во всех муниципалитетах региона.

Центральной площадкой в Нижнем Новгороде стал Нижегородский колледж малого бизнеса, где старшеклассники встретились с участником Великой Отечественной войны, почетным ветераном Нижнего Новгорода, заслуженным ветераном Нижегородской области Василием Кузнецовым и участником специальной военной операции, награжденным медалью "За отвагу" Владимиром Медведкиным.

"Для ребят особенно важно услышать от настоящих героев правдивые истории их боевого пути. Эта связь поколений, — пожалуй, самое ценное, что может быть в наше время", - отметила руководитель НРО ВОД "Волонтеры Победы" Мария Самоделкина.

"Студенты задавали много вопросов. Считаю, что такие встречи нужны всем и всегда, особенно молодому поколению. Сейчас такое время, что всем надо быть готовым в защите своей Родины", - поделился ветеран Великой Отечественной войны Василий Кузнецов.

Участник специальной военной операции рассказал о своем отношении к искажению истории и обсудил с молодым поколением значимость спецоперации.

"С 2014 года мы помогали жителям Донбасса в рамках гуманитарных миссий. А в 2022 году собрались с силами и успешно противостоим неонацизму, ущемлению народа в правах, новому витку искажения истории. Победа будет за нами, друзья, если мы с вами будем придерживаться правды и помогать тем, кто сейчас на передовой", - сказал Владимир Медведкин.

Ранее сообщалось, что Международная акция "Сад памяти" проходит в Нижегородской области.