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Общество

Площадка для игры в шахматы открылась в парке "Швейцария" в Нижнем Новгороде

06 мая 2024 11:52  [83] Общество

Фото: скриншот с видео парка "Швейцария" в соцсети Вконтакте

Аллея шахмат открылась в парке "Швейцария" в Нижнем Новгороде 5 мая. Об этом сообщается в группе парка в соцсети "Вконтакте".

Новая площадка расположена напротив остановки "Улица Батумская" рядом с уличными тренажерами.

На ней установлено несколько деревянных шахматных столов, а рядом с ними - символические шахматные фигуры - ладья, конь и слон.

"Едва ли знаменитый ход Е2 - Е4 можно не захотеть сделать на этой новой площадке для игры в шахматы. Захватите с собой фигуры", - сказали в администрации парка.

Напомним, "отель для книг" открылся в парке "Швейцария" в Нижнем Новгороде 1 мая.

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Теги:
Парк Швейцария Парки
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