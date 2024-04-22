Площадка для игры в шахматы открылась в парке "Швейцария" в Нижнем Новгороде

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Аллея шахмат открылась в парке "Швейцария" в Нижнем Новгороде 5 мая. Об этом сообщается в группе парка в соцсети "Вконтакте".
Новая площадка расположена напротив остановки "Улица Батумская" рядом с уличными тренажерами.
На ней установлено несколько деревянных шахматных столов, а рядом с ними - символические шахматные фигуры - ладья, конь и слон.
"Едва ли знаменитый ход Е2 - Е4 можно не захотеть сделать на этой новой площадке для игры в шахматы. Захватите с собой фигуры", - сказали в администрации парка.
Напомним, "отель для книг" открылся в парке "Швейцария" в Нижнем Новгороде 1 мая.
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