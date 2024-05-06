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Общество

Канатная дорога в майские праздники будет работать в особом режиме

06 мая 2024 16:00  [97] Общество

Канатная дорога в праздничные дни будет работать без перерыва. Об этом сообщила специалист по связям с общественностью Центра развития транспортных систем Нижегородской области Ирина Сухова.

Так с 9 мая по 12 мая канатная дорога будет работать с 09:00 до 22:00 без перерыва.

7 и 8 мая работа канатной дороги будет организована в обычном режиме с 06:45 до 22:00.

Напомним, что количество кабинок на канатной дороге Нижний Новгород - Бор планировали увеличить.

Ранее сообщалось, что канатная дорога перешла на летний режим работы

Также сообщалось, что в Нижнем Новгороде началась подготовка к строительству канатной дороги через Оку

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Теги:
Канатная дорога Праздники
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