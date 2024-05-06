Канатная дорога в майские праздники будет работать в особом режиме

Канатная дорога в праздничные дни будет работать без перерыва. Об этом сообщила специалист по связям с общественностью Центра развития транспортных систем Нижегородской области Ирина Сухова.Так с 9 мая по 12 мая канатная дорога будет работать с 09:00 до 22:00 без перерыва.
7 и 8 мая работа канатной дороги будет организована в обычном режиме с 06:45 до 22:00.
Напомним, что количество кабинок на канатной дороге Нижний Новгород - Бор планировали увеличить.
Ранее сообщалось, что канатная дорога перешла на летний режим работы
Также сообщалось, что в Нижнем Новгороде началась подготовка к строительству канатной дороги через Оку
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+