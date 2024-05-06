Камеры фиксации нарушений ПДД начнут работать в нижегородском ЖК "Торпедо" Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Мобильные камеры фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения в нижегородском ЖК "Торпедо" начинают свою работу с сегодняшнего дня. Об этом рассказала специалист по связям с общественностью ГКУ НО "ЦРТС" Ирина Сухова.

По ее словам, камеры будут следить за соблюдением правил парковки на участке от дома №21 до дома №47 по улице Бориса Видяева. Отмечается, что мобильные комплексы установлены в брендированных автомобилях "Центра развития транспортных систем" и работают в режиме автопатруля.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде начали фиксировать нарушения ПДД с использованием ИИ.

Кроме того, сообщалось, что новые камеры начали фиксировать нарушения правил дорожного движения на Канавинскому мосту в направлении заречной части Нижнего Новгорода и на улице Керченской

Также сообщалось, что на опасных перекрестках Нижнего Новгорода установили еще 52 камеры автоматической фиксации нарушений ПДД.