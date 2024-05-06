Ход строительства дороги у ЖК "Новая Кузнечиха"
Правила приёма на целевое обучение в вузы изменили
Технофестиваль "ЦИПР Tech Week" пройдёт в Нижнем Новгороде 20-26 мая
Новые речные маршруты до Ульяновска и Дзержинска запустят в этом году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
07 мая 2024 11:32  [57] Камеры фиксации нарушений ПДД начнут работать в нижегородском ЖК "Торпедо"
07 мая 2024 11:06  [100] Парковки в Нижнем Новгороде в праздничные и выходные дни будут работать бесплатно
07 мая 2024 10:41  [124] Трамваи № 6 и 7 не будут курсировать несколько часов из-за технологических работ
07 мая 2024 10:34  [119] Движение на участке улицы Яблоневой перекроют с 13 мая
07 мая 2024 10:00  [119] Юрий Шалабаев: "День радио - нижегородский праздник"
07 мая 2024 09:45  [269] Почти 150 объектов соцсферы получают тепло в Нижнем Новгороде
07 мая 2024 09:30  [125] Евгений Люлин: "Отрасль информационных технологий и связи является одной из самых динамично развивающихся"
07 мая 2024 09:00  [148] Глеб Никитин: "История отечественного радио тесно связана с Нижегородской областью"
06 мая 2024 18:52  [318] Правительство утвердило концепцию развития автомобильного туризма в России
06 мая 2024 18:29  [305] Движение транспорта в центре Нижнего Новгорода перекроют 8 мая
Общество

Камеры фиксации нарушений ПДД начнут работать в нижегородском ЖК "Торпедо"

07 мая 2024 11:32  [57] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Мобильные камеры фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения в нижегородском ЖК "Торпедо" начинают свою работу с сегодняшнего дня. Об этом рассказала специалист по связям с общественностью ГКУ НО "ЦРТС" Ирина Сухова.

По ее словам, камеры будут следить за соблюдением правил парковки на участке от дома №21 до дома №47 по улице Бориса Видяева. Отмечается, что мобильные комплексы установлены в брендированных автомобилях "Центра развития транспортных систем" и работают в режиме автопатруля.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде начали фиксировать нарушения ПДД с использованием ИИ. 

Кроме того, сообщалось, что новые камеры начали фиксировать нарушения правил дорожного движения на Канавинскому мосту в направлении заречной части Нижнего Новгорода и на улице Керченской

Также сообщалось, что на опасных перекрестках Нижнего Новгорода установили еще 52 камеры автоматической фиксации нарушений ПДД.

 

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ПДД Технологии
Поделиться:
Новости по теме
12 апреля 2024 15:56  [1643] Ещё 52 камеры фиксации нарушений ПДД заработали на перекрестках Нижнего Новгорода
11 апреля 2024 10:54  [541] Нарушения ПДД с использованием ИИ начали фиксировать в Нижнем Новгороде
03 апреля 2024 12:45  [1171] Новые камеры фиксации нарушений ПДД заработали на Канавинском мосту
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Великая Пасхальная вечерня в Александро-Невском соборе
06 мая 2024 13:30Великая Пасхальная вечерня в Александро-Невском соборе
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph