Ещё 52 камеры фиксации ПДД заработали на перекрестках Нижнего Новгорода

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На опасных перекрестках Нижнего Новгорода заработали еще 52 камеры фиксации ПДД, которые были установлены в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги".
Как сообщает региональный Центр развития транспортных систем, прежде всего, новые комплексы разместили на загруженных городских перекрестках и в местах плотного автомобильного трафика с высоким риском возникновения ДТП.
В Нижнем Новгороде камеры установили на перекрестках проспекта Ленина и бульвара Заречного, Южного шоссе и улицы Янки Купалы, Казанского шоссе и улицы Богдановича, Нижневолжской набережной и Георгиевского съезда, улиц Ванеева и Республиканской, Коминтерна и Культуры, а также других улиц в Автозаводском, Ленинском, Нижегородском и Советском районах.
Помимо этого, камеры появились на участках трасс М-7 "Волга", Ряжск – Касимов – Муром - Нижний Новгород, Павлово – Сосновское – Лесуново – Мухтолово - Саконы, на дорогах с высоким трафиком в Вачском районе, Выксе и Кстове.
Новые камеры способны фиксировать нарушение скоростного режима, проезд на "красный", выезд за пределы "стоп-линии" при запрещающем сигнале светофора, непристегнутый ремень, выключенный ближний свет фар, а также нарушение автомобилистами требования движения по полосам.
Как пояснили в ГКУ НО "ЦРТС", камеры установлены в целях профилактики нарушений и пропаганды безопасного поведения на дороге.
Напомним, национальный проект "Безопасные качественные дороги" разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации" Всего с начала 2024 года в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в Нижегородской области установлено 107 комплексов фотовидеофиксации нарушения ПДД.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде начали фиксировать нарушения ПДД с использованием ИИ.
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