Подача тепла возобновлена в 73% домов Нижнего Новгорода Общество

Подача тепла возобновлена в 5779 многоквартирных домов Нижнего Новгорода, что составляет 73% от их общего количества по данным на 13:00 10 мая. Об этом сообщает городской департамент жилья и инженерной инфраструктуры.

Отопление возобновлено также в 451 учреждение социальной сферы ( детсады, школы, больницы и поликлиники) или 82 % от их количества.

"Вместе с ДУКами и ресурсоснабжающими организациями стараемся максимально оперативно пустить тепло в социальные учреждения и многоквартирные дома, где есть техническая возможность и еще не стартовали ремонтные работы",- сообщили в ведомстве.

Напомним, отопительный сезон в Нижнем Новгороде завершился 25 апреля.

Также ранее сообщалось, что из-за аномальной погоды с 7 мая отопление начали возвращать в многоквартирные дома Нижнего Новгорода.