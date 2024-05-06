Сормовскому району исполнилось 100 лет
Технофестиваль "ЦИПР Tech Week" пройдёт в Нижнем Новгороде 20-26 мая
Правила приёма на целевое обучение в вузы изменили
"Учителя года – 2024" определили в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
11 мая 2024 15:51  [1] Уже 84% многоквартирных домов Нижнего Новгорода обеспечены теплом на 11 мая
11 мая 2024 14:47  [136] Частичное перекрытие Мызинского моста для планового ремонта начнётся с 14 мая
11 мая 2024 13:09  [136] Творческий десант проекта "Актёры Нижнего - Донбассу" выступил с концертами перед бойцами СВО
11 мая 2024 12:17  [223] Конкурс "Лучший муниципальный служащий" стартовал в Нижегородской области
11 мая 2024 11:11  [229] Движение у Дворца спорта на Гагарина закроют из-за мероприятия 12 мая
11 мая 2024 10:26  [200] Магнитная буря максимального класса накрыла Землю 11 мая
10 мая 2024 17:55  [326] Подача тепла возобновлена в 73% домов Нижнего Новгорода
10 мая 2024 16:42  [359] Школу построят в Ардатове в Нижегородской области за 966 млн рублей
10 мая 2024 15:58  [336] Бастрыкин поручил возбудить дело о загрязнении воздуха в Кстове
10 мая 2024 12:38  [324] Томограф закупили для поликлиники №4 Нижнего Новгорода за 37 млн рублей
Общество

Уже 84% многоквартирных домов Нижнего Новгорода обеспечены теплом на 11 мая

11 мая 2024 15:51  [1] Общество

По актуальным данным на 11 мая, уже в 84% многоквартирных домов Нижнего Новгорода возобновлена подача отопления.

Согласно информации, предоставленной городским департаментом жилья и инженерной инфраструктуры, тепло получают 6572 жилых домов, а также 473 социальных учреждения, включая детские сады, школы и больницы.

В соответствии с поручением мэра Юрия Шалабаева, ресурсоснабжающие организации совместно с ДУКами продолжают работы по подключению к теплу продолжается и в праздничные выходные.

Напомним, отопление оперативное вернут в социальные учреждения и в те жилые дома, где есть на это техническая возможность и не были начаты ремонтные работы.

В департаменте подчеркнули, что на объектах, где были начаты профилактические работы, также в кратчайшие сроки стараются восстановить работоспособность. Работы в этом направлении идут круглосуточно.

Напомним, отопительный сезон в Нижнем Новгороде завершился 25 апреля. Но из-за аномальной погоды с 7 мая отопление начали возвращать в многоквартирные дома. Кроме того, по поручению Юрия Шалабаева график отключения горячей воды в МКД Нижнего Новгорода будет пересмотрен.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ЖКХ Отопительный сезон Теплоснабжение
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Великая Пасхальная вечерня в Александро-Невском соборе
06 мая 2024 13:30Великая Пасхальная вечерня в Александро-Невском соборе
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph