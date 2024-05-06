Уже 84% многоквартирных домов Нижнего Новгорода обеспечены теплом на 11 мая Общество

По актуальным данным на 11 мая, уже в 84% многоквартирных домов Нижнего Новгорода возобновлена подача отопления.

Согласно информации, предоставленной городским департаментом жилья и инженерной инфраструктуры, тепло получают 6572 жилых домов, а также 473 социальных учреждения, включая детские сады, школы и больницы.

В соответствии с поручением мэра Юрия Шалабаева, ресурсоснабжающие организации совместно с ДУКами продолжают работы по подключению к теплу продолжается и в праздничные выходные.

Напомним, отопление оперативное вернут в социальные учреждения и в те жилые дома, где есть на это техническая возможность и не были начаты ремонтные работы.

В департаменте подчеркнули, что на объектах, где были начаты профилактические работы, также в кратчайшие сроки стараются восстановить работоспособность. Работы в этом направлении идут круглосуточно.

Напомним, отопительный сезон в Нижнем Новгороде завершился 25 апреля. Но из-за аномальной погоды с 7 мая отопление начали возвращать в многоквартирные дома. Кроме того, по поручению Юрия Шалабаева график отключения горячей воды в МКД Нижнего Новгорода будет пересмотрен.