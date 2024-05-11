Улицу Ногина в Сормове перекроют для ремонта до 9 июня Общество

Фото: ЦОДД

В Нижнем Новгороде на участке улицы Ногина будет временно ограничено движение транспорта. Об этом предупредили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Согласно информации, в районе дома №15 будут проводиться ремонтно-восстановительные работами на инженерных сетях, в связи с чем перекроют проезжую часть.

Ограничения будут действовать с 13 мая до 9 июня, объехать зону проведения работ можно по прилегающим улицам.