Улицу Ногина в Сормове перекроют для ремонта до 9 июня

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В Нижнем Новгороде на участке улицы Ногина будет временно ограничено движение транспорта. Об этом предупредили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства.
Согласно информации, в районе дома №15 будут проводиться ремонтно-восстановительные работами на инженерных сетях, в связи с чем перекроют проезжую часть.
Ограничения будут действовать с 13 мая до 9 июня, объехать зону проведения работ можно по прилегающим улицам.Ранее сообщалось, что участок улицы Провиантской в Нижнем Новгороде перекрыли до июля.
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