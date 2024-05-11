Правила приёма на целевое обучение в вузы изменили
"Учителя года – 2024" определили в Нижнем Новгороде
Лучшие дружинники Нижнего Новгорода по итогам 2023 года
Технофестиваль "ЦИПР Tech Week" пройдёт в Нижнем Новгороде 20-26 мая
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
13 мая 2024 12:27  [34] Жителей Нижнего Новгорода просят оценить работу полиции
13 мая 2024 12:16  [51] Нижегородские ученые разработали технологию реабилитации военнослужащих с ПТСР
13 мая 2024 12:05  [55] Завод "РУМО" провел митинг в честь 79-й годовщины Победы
13 мая 2024 11:53  [69] Улицу Ногина в Сормове перекроют для ремонта до 9 июня
13 мая 2024 11:20  [109] Бывшего сотрудника "Яндекса" из Нижнего Новгорода задержали за спонсирование ВСУ
13 мая 2024 10:58  [112] Дополнительные автобусы отвезут нижегородцев до кладбищ на Радоницу 14 мая
13 мая 2024 10:40  [177] Парковку запретили на улицах Горького и Белинского в Нижнем Новгороде с 13 мая
13 мая 2024 09:49  [160] Майская погода вернётся в Нижегородскую область в конце недели
13 мая 2024 09:19  [141] Временные ограничения введены на федеральных трассах области в связи с ремонтом
12 мая 2024 15:21  [329] Уже 87% многоквартирных домов Нижнего Новгорода обеспечены теплом на 12 мая
Общество

Улицу Ногина в Сормове перекроют для ремонта до 9 июня

13 мая 2024 11:53  [69] Общество

Фото: ЦОДД

В Нижнем Новгороде на участке улицы Ногина будет временно ограничено движение транспорта. Об этом предупредили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Согласно информации, в районе дома №15 будут проводиться ремонтно-восстановительные работами на инженерных сетях, в связи с чем перекроют проезжую часть.

Ограничения будут действовать с 13 мая до 9 июня, объехать зону проведения работ можно по прилегающим улицам.

Ранее сообщалось, что участок улицы Провиантской в Нижнем Новгороде перекрыли до июля.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
движение Транспорт
Поделиться:
Новости по теме
08 мая 2024 10:37  [568] Перекрытие улицы Тимирязева в Нижнем Новгороде продлили до начала июня
27 апреля 2024 17:35  [769] Движение транспорта в районе улиц Студеной и Славянской перекроют до 15 июня
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Торжественные мероприятия в честь 9 Мая в Нижнем Новгороде
11 мая 2024 17:42Торжественные мероприятия в честь 9 Мая в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph