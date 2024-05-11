Жителей Нижнего Новгорода просят оценить работу полиции

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Мониторинг общественного мнения о работе сотрудников органов внутренних дел стартовал в Нижнем Новгороде. Об этом сообщают организаторы.
Свое мнение о сотрудниках полиции может выразить любой нижегородец, заполнив анкету.
В анонимной анкете есть пять вопросов, которые касаются работы сотрудников полиции, уровня защищенности, доверия личной и имущественной безопасности.
"Результаты опроса общественного мнения являются одним из основных критериев официальной оценки работы полиции. Они позволяют выстроить доверительное и конструктивное отношение с гражданами", - пояснили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Нижегородской области.
Напомним, итоги работы за 2023 год подвели в нижегородском ГУ МВД.
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