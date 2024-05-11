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Происшествия

Шестеро детей эвакуированы на пожаре в Сормовском районе

13 мая 2024 13:35  [32] Происшествия

Фото: соцсети МЧС России по Нижегородской области

В Сормовском районе Нижнего Новгорода в ЖК "Корабли" загорелся балкон в многоквартирном доме. Как сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области, причиной пожара, по предварительным данным, стала детская шалость.

С возгоранием на 19 квадратных метрах боролись 33 сотрудника МЧС и 9 единиц техники. Спасатели эвакуировали 15 человек, в том числе 6 детей. От огня пострадали 4 человека, трое из них дети. Все пострадавшие переданы медикам.

В настоящее время на месте работают дознаватели МЧС России.

Ранее сообщалось, что пенсионерку госпитализировали после пожара в многоквартирном доме в Дзержинске.

Также сообщалось, что уголовное дело возбудили после гибели двух нижегородцев на пожаре.

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Теги:
Дети Пожар
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