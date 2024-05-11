Лучшего классного руководителя года назвали в Нижнем Новгороде
Частичное перекрытие Мызинского моста для ремонта продлится до июня
Автобусный маршрут А-39 отменен в Нижнем Новгороде
Плата за пользование муниципальным жильём увеличится с 1 июля
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
13 мая 2024 17:58  [6] Росприроднадзор обнаружил более 30 нарушений на Выксунском литейном заводе
13 мая 2024 17:09  [88] Более 18 млн рублей льготных займов получили нижегородские компании с начала 2024 года
13 мая 2024 16:40  [112] Директор реабилитационного центра в Пильне получил три года условно за мошенничество
13 мая 2024 16:27  [106] Правительство РФ поддержало увеличение лимита выплат по ОСАГО
13 мая 2024 16:15  [139] Нижегородцев ждет обширная программа в рамках технофестиваля "ЦИПР Tech Week"
13 мая 2024 15:50  [162] Жилой комплекс с детсадом построят в районе площади Сенной в Нижнем Новгороде
13 мая 2024 15:19  [141] Фестиваль добровольческих организаций пройдет в Нижнем Новгороде
13 мая 2024 14:32  [153] Объем реализованных продуктов в IТ-cфере в России вырос до 3,1 трлн рублей
13 мая 2024 14:25  [170] Свыше 80% минерализованных полос обновили в городских лесах Нижнего Новгорода
13 мая 2024 14:01  [176] Нижегородцы вошли в топ-20 самых активных участников онлайн-акции "Бессмертный полк"
Общество

Директор реабилитационного центра в Пильне получил три года условно за мошенничество

13 мая 2024 16:40  [112] Общество

Суд вынес приговор директору социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних "Родник" в Пильнинском районе Нижегородской области, который подозревается в мошенничестве. Об этом сообщает УФСБ России по региону.

Управлением установлено, что руководитель центра фиктивного трудоустраивал граждан и предоставлял ложные сведения в министерство финансов Нижегородской области о выполнении ими трудовых обязанностей.

В результате злоумышленником причинен имущественный ущерб региональному бюджету в крупном размере. На него завели уголовное дело по ч. 3 ст.159, ч.1 ст. 292 УК РФ.

Суд приговорил руководителя социально-реабилитационный центра "Родник" к трем годам лишения свободы условно.

Напомним, преподаватель НГАТУ в Нижнем Новгороде подозревается в получении взяток от студентов.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Мошенничество Суд
Поделиться:
Новости по теме
10 ноября 2023 13:55  [1295] Уголовное дело о взятках на директора депстроя Илью Гора направлено в суд
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Торжественные мероприятия в честь 9 Мая в Нижнем Новгороде
11 мая 2024 17:42Торжественные мероприятия в честь 9 Мая в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph