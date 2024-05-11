Директор реабилитационного центра в Пильне получил три года условно за мошенничество

Суд вынес приговор директору социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних "Родник" в Пильнинском районе Нижегородской области, который подозревается в мошенничестве. Об этом сообщает УФСБ России по региону.
Управлением установлено, что руководитель центра фиктивного трудоустраивал граждан и предоставлял ложные сведения в министерство финансов Нижегородской области о выполнении ими трудовых обязанностей.
В результате злоумышленником причинен имущественный ущерб региональному бюджету в крупном размере. На него завели уголовное дело по ч. 3 ст.159, ч.1 ст. 292 УК РФ.
Суд приговорил руководителя социально-реабилитационный центра "Родник" к трем годам лишения свободы условно.
Напомним, преподаватель НГАТУ в Нижнем Новгороде подозревается в получении взяток от студентов.
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