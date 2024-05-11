Парк имени 1 Мая в Нижнем Новгороде передан в региональную собственность

Парк имени 1 Мая в Канавинском районе Нижнего Новгорода передан в региональную собственность. Об этом сообщает "Коммерсант-Приволжье".
Частный арендатор ООО "Парк им. 1 Мая" получило территорию в аренду в 2000 году. Изначально мэрия Нижнего Новгорода предоставляла участок на 49 лет, однако минимущества региона и арендатор договорились о расторжении договора.
Правительство Нижегородской области заключило договор купли-продажи на девять объектов ООО "Парк им. 1 Мая" за 120 млн рублей. Выкупленные объекты планируется передать на баланс Нижнего Новгорода.
Напомним, предварительную концепцию развития парка 1 Мая представили в Нижнем Новгороде в конце мая 2023 года.
Ранее сообщалось, что внебюджетные средства могут привлечь для благоустройства парка 1 мая в Нижнем Новгороде.
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