Полицейские выявили на строящемся заводе в Кстове 12 мигрантов-нарушителей

Сотрудники областного Главка при содействии Росгвардии провели рейд на строящемся заводе в Кстовском районе, где выявили незаконных мигрантов. Об этом рассказали в пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области.

В ходе проверки было установлено, что 12 иностранцев, работавших на строительном объекте, находятся на территории РР с нарушениями миграционного законодательства.

В отношении указанных граждан граждан было составлено 15 административных протоколов: 5 - за нарушение иностранным гражданином правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ; 4 - за отсутствие разрешительных документов на пребывание; 1 - за нарушение иммиграционных правил; 5 - за незаконную трудовую деятельность на территории РФ.

Кроме того, в отношении принимающей и приглашающей сторон инициировано 7 проверок.

В ведомстве подчеркнули, что подразделения полиции продолжат проводить профилактические мероприятия, направленные на выявление и пресечение нарушений миграционного законодательства.