План по капремонту многоквартирных домов в Дзержинске на 2024 год выполнен на треть Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Программа по капитальному ремонту многоквартирных домов в Дзержинске на текущий год выполнена уже на треть. Как сообщает администрация Дзержинска, ремонтная кампания, которая стартовала в апреле, на текущий момент выполнена на 31%.

Капитальный ремонт проводится в 13 многоквартирных домах из 16-ти, которые включены в программу капремонта этого года. В настоящее время подрядчики заканчивают ремонт кровель домов № 17 и 18 по ул. Кирова, № 33 по ул. Чапаева и ремонт фасадов домов № 101 и 97 по пр. Ленина.

Ремонтные работы идут по улице Кирова на домах № 9, 10, 11, 14, 16, 17 и 18, а также на четырех из пяти домов по проспекту Ленина.

В общей сложности в этом году в Дзержинске капитально отремонтируют 16 многоквартирных домов. В 10 из них проведут ремонт и крыш, и фасадов. Всего на капитальный ремонт многоквартирных домов Дзержинска в этом году выделено более 284 млн рублей, накопленных в Фонде капитального ремонта Нижегородской области.

По словам главы Дзержинска Ивана Носкова, в этом году в программу капремонта дополнительно включили дом №7 по улице Маяковского. Здесь по просьбам жителей приводят в порядок систему водоотведения. Кроме того, благодаря программе капремонта восстанавливаются фасады зданий в центре города. Для зданий подбирается теплый нейтральный бежевый колер, который использовали при строительстве домов по этой улице. Мэр Дзержинска уточнил, что за пять лет восстановлено 110 паспортов домов в историческом центре города.

Отмечается, что в Дзержинске с 2019 года капитально отремонтированы 149 многоквартирных жилых домов. В том числе 82 фасада зданий в историческом центре города, из которых 18 – это фасады объектов культурного наследия на проспектах Ленина, Свердлова, в переулке Учебном и на улице Клюквина. Кроме того, проведен капитальный ремонт более 40 входных арок и каменных ограждений придомовых территорий.

Ранее сообщалось, что на ремонт соцучреждений Дзержинска в 2024 году выделят более 300 млн рублей.